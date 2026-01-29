今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#225「鳥もつ煮」【山梨郷土料理】』というりおんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）美味しいもつ煮で一杯いかがですか？今回は、山梨県は甲府の郷土料理「鳥もつ煮」を作ります。濃厚で旨味たっぷりでお酒にも白いご飯に合う一品。普通のもつ煮と違って短時間でできるので、とってもおすすめです。﻿おつかれごはん#225「鳥もつ煮」【山梨郷