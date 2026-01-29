元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。大根を 使った“簡単作り置き手料理”を公開した。【動画】「なんでそんなにお料理上手なんですか？」渡辺美奈代が紹介する“簡単作り置き料理”の作り方渡辺は「Minayoごはん〜作り置き〜」と題し、手際よく調理する動画を投稿。今回は「大根と大葉の浅漬け」を紹介し、手近な材料でパパッと作れる家庭の味を披露した。