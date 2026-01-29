２８日午後６時２５分頃、山梨県富士川町小室の養鶏場で、「ガスボンベが燃えている。建物に燃え移っている」と１１９番があった。火は約４時間後に消し止められたが、鉄筋２階の鶏舎が半焼した。鰍沢署によると、鶏舎では２万１０００羽近くの鶏が飼育されていたが、煙を吸うなどして、ほとんどが死んだとみられる。けが人はいなかった。同署が出火原因を調べている。