ＭＬＢネットワーク（電子版）は２８日（日本時間２９日）に先発投手トップ１０を発表した。ドジャースの山本由伸投手（２７）は７位に選ばれ、初のトップ１０入りを果たした。山本はメジャー２年目の昨季、３０試合に登板して１２勝８敗、防御率２・４９、１７３回２／３で２０１奪三振。ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で３位に入った。ポストシーズンでは６試合で５勝１敗、防御率１・４５。ワールドシリーズでは３勝無敗。