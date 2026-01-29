ファミリーレストラン「ココス」は1月29日より、「今月のグルメ〜2月〜」を開催する。ココス「ビーフハンバーグステーキ&ココスの濃厚ビーフシチュー」「今月のグルメ〜2月〜」では、ココス自慢の濃厚ビーフシチューを楽しむことのできる「ビーフハンバーグステーキ&ココスの濃厚ビーフシチュー」「ココスの濃厚ビーフシチュー&ココッシュプレート」の2品と、なめらかなマッシュポテトを使ったサイドメニュー1品が登場