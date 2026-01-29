今週末に劇場公開される米ファーストレディ、メラニア夫人に焦点を当てたドキュメンタリー映画「メラニア」の前売りチケットが全く売れず、欧米メディアは大コケする可能性を指摘している。配給元のアマゾンが４０００万ドル（約６１億円）を投じて製作した同作品は、３０日に世界約３０か国の劇場で同時に封切られ、全米では数百スクリーンで上映される予定。ところが、初日上映分の予約でさえ、ほとんど空席のままだという。