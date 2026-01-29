【モデルプレス＝2026/01/29】アーティストのあのが1月27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】紅白出演美女「可愛すぎて二度見」デビル風衣装姿で美脚スラリ◆あの、ミニスカートで美脚披露あのは「＃あのちゃんねる」とハッシュタグ付きで自身の出演するテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週火曜よる0時45分〜）のオフショットを投稿。新企画の「クソ人間をあぶりだし あのゲーム」