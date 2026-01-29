【モデルプレス＝2026/01/29】マクドナルドでは、ニューヨークをイメージした新商品5種類を「行った気になる！N.Y. バーガーズ」として、2月4日から期間限定で販売する。【写真】マック“史上初”明治人気お菓子とコラボしたアイス◆マクドナルド「N.Y. バーガーズ」5種類登場「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は2022年、2023年、そして2025年に好評だった、特製の四角いバンズを使用したニューヨークをイメージしたバーガーシ