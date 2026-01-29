明日30日も日本海側は大雪の恐れがあり、太平洋側の平地も所々で雪が降るでしょう。立春の頃には全国的に気温が上昇します。積雪の多い地域では、雪崩や屋根からの落雪にいっそうの注意が必要です。晴れる地域では、スギ花粉が飛びやすくなるでしょう。前半:大雪のあと気温上昇雪解け進む明日30日(金)も、冬型の気圧配置が続きます。本州の日本海側は広く雪で、北陸を中心に平地でも短時間で積雪が一気に増える所があるでしょ