アジア株韓国サムスン電子とSKハイニックスが最高値豪州株続落、2月利上げ観測 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 27784.92（-41.99-0.15%） 中国上海総合指数 4151.99（+0.75+0.02%） 台湾加権指数 32566.51（-237.31-0.72%） 韓国総合株価指数 5144.27（-26.54-0.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8870.40（-63.50-0.71%） アジア株は軒並み下落、いったん調整売りに押されている。香