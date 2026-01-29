強い冬型の気圧配置の影響で、２９日午後から３０日にかけて近畿〜東北の日本海側を中心に大雪の可能性がある。２９日午後は関東南部でも降雪の恐れがあり、東京２３区内でも積雪する可能性がある。気象庁によると、３０日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北陸７０センチ、近畿６０センチ、東北５０センチ、東海４０センチ。３１日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、東北７０センチ、北陸