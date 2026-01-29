民家から金品を盗んだとして、埼玉県警は２７日、羽生署刑事課の巡査・藤岡俊行容疑者（２５）（窃盗罪で起訴）を窃盗などの容疑で再逮捕した。検視で訪れたことがある民家に侵入していた。藤岡容疑者は同署が保管していた証拠品を盗んだとして逮捕、起訴されていた。発表によると、藤岡容疑者は昨年１１月２１〜同２７日、羽生市内の住宅に侵入し、現金１０５万円とネックレスなど（計９４万円相当）を盗んだ疑い。容疑を認め