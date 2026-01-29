28日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の平均世帯視聴率が6・8％（関東地区）だったことが29日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は4・2％だった。今放送回は、お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦。前週の平均世帯視聴率が5・9％、平均個人視聴率は3・7％で、結果的に微増した。前週21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だった