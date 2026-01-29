食い尽くし系の人は、暴飲暴食のせいで将来病気になってしまうことも？今回は、看護師さんの奥さんが思い知った現実についてご紹介します。私の夫も将来…「私の夫は食い尽くし系。付き合っていた頃はまだ理性を保っていたのでしょうが、結婚してしばらくすると本性を出してきました……。早食いだから大皿で出した料理の9割は食べられるし、二つ買ったデザートは二つとも食べられます……。私の分だと言っても『じゃあ名前書い