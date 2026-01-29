DEZIYUAは2026年1月27日から2月2日まで、姿勢矯正チェアの期間限定割引キャンペーンを実施する。通常価格7,469円のところ、キャンペーン期間中は5,119円で提供するとのこと。 脚部・骨盤・腰部の3点を支える構造により、座るだけで正しい姿勢をサポートするとしている本製品は、高品質メモリーフォームを座面と背もたれに採用し、身体のラインにフィットしながら体圧を分散するという。 最