強い冬型の気圧配置などの影響で、県内は30日の明け方にかけて大雪となる所がある見込みです。交通への影響や屋根からの落雪などに十分注意してください。現在の秋田市は曇り空ですが、雪が降ったり晴れ間がのぞいたりと変わりやすい天気となっています。午前11時の各地の積雪は、北秋田市阿仁合が152センチ、仙北市角館が127センチ、横手市が89センチ、秋田市が28センチなどとなっています。30日にかけて県内の上空には強い寒気が