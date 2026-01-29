「あなた名義の口座で犯罪が行われた」などといううその電話をきっかけに、秋田市に住む20代の男性が260万円をだましとられました。秋田中央警察署の調べによりますと、27日、秋田市に住む20代の男性のスマートフォンにNTTの職員を名乗る女から電話がありました。女は「あなた名義の口座で犯罪が行われたので、この電話番号は2時間以内に停止します」と告げたあと、カスタマーセンターを名乗る別の女に代わり、