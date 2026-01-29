日本精化が大幅安で５日続落している。２８日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算で、営業利益は３８億４６００万円（前年同期比２．６％増）と増益で着地したものの、１０～１２月期では同３５．８％の減益となっており、足もとの業績悪化を嫌気した売りが出ているようだ。 機能性製品セグメントのウールグリース誘導体の販売増加やファインケミカル分野の収益性改善など