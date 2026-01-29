日本電気硝子が３日続伸している。この日、台湾のガラス加工メーカー、ＧＡＩＴと共同開発した「超薄板ガラス」振動板が、ノルウェーの世界的スピーカーユニットメーカーであるシアーズ社の新型ガラスドームツイーター（Ｔ２７ＧＬ００１－ＤＸＴ）に正式採用されたと発表しており、好材料視されている。 「超薄板ガラス」振動板は、厚み２５A