・三菱重など防衛関連に資金還流、半導体株高一服でリターンリバーサルの動き観測 ・ステラファが一時Ｓ高、大阪医科薬科大と住友重との治験に関わる契約締結 ・オキサイドがＳ高、半導体事業の需要上振れ２６年２月期営業利益予想を上方修正 ・応用技術が大幅反発、ソリューションサービス堅調で２５年１２月期業績は計画上振れ ・ＫＯＡは３カ月ぶり高値更新、日本や中国などで計画上回り２６年３月