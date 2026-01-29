インスペック＝動き一変で一時ストップ高。４日ぶりに急速に切り返す展開となっている。同社は半導体パッケージ基板の外観検査装置を手掛けている。生成ＡＩが急速に普及するなか、これまでの半導体微細化に向けた技術を競う流れが追いつかず、これに代わって複数のチップを１つの基盤に高密度で実装するチップレット市場の拡大が顕著となっている。「チップレット化によってパッケージ基板の重要性が更に高まり、関