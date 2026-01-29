インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の感染症です。毎年特に冬になると流行し、高熱や関節痛、全身倦怠感などの症状が現れます。感染力が強く、学校や職場で集団感染が起こることもあります。特に高齢の方や小さな子ども、基礎疾患のある方は重症化しやすいため、適切な予防対策が重要です。この記事では、インフルエンザの流行時期や感染経路について解説します。 ※この記事はMedical DOCにて