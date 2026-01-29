きのう、県内では雪下ろし中の事故が相次ぎました。米沢市と尾花沢市で合わせて3人が骨折などの重傷を負っています。 警察によりますと、きのう午前10時40分ごろ尾花沢市北郷で、自宅1階の屋根の上で雪下ろしをしていた77歳の女性が、2階の屋根にできた雪の塊をスコップで削っていた際、落ちてきた雪の塊に足を取られ転倒しました。女性は左足の骨を折る重傷です。 また、米沢市では転落事故が2件相次ぎました。 きのう午後0時1