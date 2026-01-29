Number_iの平野紫耀が1月29日に誕生日を迎え、メンバーからの祝福メッセージが注目を集めている。 【画像】平野紫耀の過去カバー＆誕生日特別ビジュアル 他 ■神宮寺勇太「紫耀誕生日おめでとう これからもよろしくね 愛してる」 神宮寺勇太は自身のInstagramのストーリーズを更新。「紫耀誕生日おめでとう これからもよろしくね 愛してる」と祝福の言葉を添え、車内で撮影した3ショットを公開し