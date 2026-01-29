29日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比84.00円（-0.16％）安の5万3274.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1164、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は239.66円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が78.62円、レーザーテク が36.9円、フジクラ が30.42円、リクルート が23.87円と並ん