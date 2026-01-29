29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数376、値下がり銘柄数983と、値下がりが優勢だった。 個別ではインスペックが一時ストップ高と値を飛ばした。住石ホールディングス、三東工業社、コモ、日本ケアサプライ、オーシャンシステムなど31銘柄は昨年来高値を更新。千代田化工建設、マツモト、イメージワン、大黒屋ホールディングス、三谷商事は値上がり率上位に買われた。