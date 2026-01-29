29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％増の3263億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.2％増の1885億円だった。 個別ではグローバルＸメタルビジネス－日本株式 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＴＩＰＦａｃｔＳｅｔ台湾 、グローバルＸ半導体・トップ１０－日