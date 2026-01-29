29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数195、値下がり銘柄数359と、値下がりが優勢だった。 個別ではオキサイドがストップ高。ステラファーマは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、キューブは昨年来高値を更新。グリーンモンスター、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、コラボス、オンコリスバイオファーマ、ブルーイノベーションは値