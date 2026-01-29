29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ12498235.9 48030 ２. 純銀信託 3508147.3 62890 ３. 純金信託 3131277.5 26450 ４. 日経Ｄインバ 1640157.05156