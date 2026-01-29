１月２８日に北海道内の最新のガソリン価格が発表され、１０週ぶりの値上がりとなりました。２８日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、２６日の時点で１リットルあたり１５５．２円となり、前の週と比べて１．８円高くなりました。道内のガソリン価格は暫定税率廃止などの効果で、２０２６年に入り価格が下がり続けていましたが、原油価格の上昇や円安の影響で１０週ぶりに値上がりとなりました。石油情