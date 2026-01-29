先日の記録的な大雪により、ＪＲでは除雪作業のため、午後９時以降に札幌駅を発着する列車を１月２９日まで運休します。交通機関の乱れに引き続き注意が必要です。２５日の記録的な大雪の影響で、ＪＲ北海道は２９日も午後９時以降に札幌駅を発着する特急などあわせて１１３本を運休します。快速エアポートの最終列車は札幌発が午後８時４分、新千歳空港発が午後８時４７分となっています。除雪作業で機材繰りなどに影響が出