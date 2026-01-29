俳優の梅沢富美男、歌手の研ナオコが、29日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】70代になっても親友！仲良しな2人互いに芸能界で唯一の「親友」という2人。来週50周年に突入する『徹子の部屋』のお祝いに、テレビで女形を披露することは無いと言う梅沢が、今回女形で踊ることに。感動する黒柳徹子だったが、女形でしゃべるのは調子が出ないと言うことで着替えに行く場面も。70代の2人だ