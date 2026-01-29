【ソウル共同】日本の植民地時代に強制労働をさせられたとして、韓国人元徴用工の遺族が熊谷組に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、韓国最高裁は29日、同社の上告を棄却した。1億ウォン（約1070万円）の賠償を命じた二審判決が確定。原告支援団体によると、熊谷組が被告となった元徴用工訴訟で初めての最高裁判決となった。団体によると、元徴用工は1944年10月に福島県に動員され、45年2月に亡くなった。元徴用工訴訟を巡って