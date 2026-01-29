プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズで活躍し、昨年現役を引退した中田翔さん（36）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。北海道での様子を披露した。「札幌ファンミーティング最高に楽しかった」中田さんは、「今回の札幌ファンミーティング最高に楽しかったし500人以上のみんなが来てくれて嬉しかった！」と報告。そして、「中には雪の影響で来れない人や最後の10分前に着きました