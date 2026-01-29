高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第84回）が29日に放送され、トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）が庄田（濱正悟）を挟んで、何度も「すいーっちょん」とささやく様子が描かれると、ネット上には「スイーッチョンで好いーちょんですかwww」「洗脳してる？www」「最高」などの声が相次いだ。【写真】サワ（円井わん）に「ランデブだったん