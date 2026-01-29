俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が振り袖姿を披露した。天翔は２９日までに自身のインスタグラムで「日が暮れてからも綺麗に撮れたの」とつづり、日が暮れた後の橋の上での振り袖ショットを披露した。この投稿にファンからは「おお、美しい」「可愛い，，，，！！！」「凄く似合ってて素敵です」「着物姿お似合いで綺麗」「お姫様ですね」「美しくて素敵です」「和服姿が美しい」などの声が寄せられている。