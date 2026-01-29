土器川丸亀市 香川河川国道事務所は、土器川に関する情報などを提供してもらう「土器川河川愛護モニター」を募集しています。募集するのは20歳以上で、土器川沿いに住んでいる丸亀市在住の6人程度、まんのう町在住の4人程度の、あわせて10人程度です。日常生活の中で土器川を見回り、情報や要望を寄せたり、地域の人たちに河川愛護の意識を広めたりする活動をしてもらうとしています。月に2800円程度の手当が支給さ