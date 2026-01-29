米・ニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）主催の晩餐会（1月24日＝現地時間）にドジャースの大谷翔平選手（31）が2年ぶりに出席。妻の真美子さん（29）も初参加し、そのファッションも米メディアやSNSで大きな注目を集めた。米誌『Sports Illustrated』は、「ドジャースのスーパースター（大谷）は、自身4度目のMVP受賞を祝った。だが、この夜のディナーショーの主役は彼の妻だった」「黒いドレスを華麗に着こな