大宮WOMENがRBライプツィヒから門脇真依を期限付き移籍で獲得したRB大宮アルディージャWOMENは、ドイツ女子リーグのRBライプツィヒからFW門脇真依を期限付き移籍で獲得したことを発表した。門脇はJFAアカデミーから東洋大を経て、FCローゼンゴード（スウェーデン）へ加入し、その後にライプツィヒへ移籍していた。契約期間は6月30日までの約5か月間とされている。大宮を通じて門脇は「RBライプツィヒから期限付き移籍するこ