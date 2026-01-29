町田にリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入したFC町田ゼルビアは1月29日、スコットランドのリヴィングストンFCからFWテテ・イェンギを期限付き移籍で獲得したと発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。圧倒的な体格を誇るストライカーの補強に、ファンからは「でけえな」「待望のゴリゴリFW」と大きな反響が沸き起こっている。オーストラリア出身で現在25歳のイェンギは、197センチ、83キロという恵