山口の新ユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はレノファ山口が特別シーズンで着用する1着に注目している。レノファ山口の2026特別大会のユニフォームデザインコンセプトは「RENOFA SOUL レノファタマシイ受け継がれる魂、新たな未来へ」と