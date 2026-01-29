昨年中国を訪問して連絡が途絶えたり当局に拘禁されりした台湾人は計221人にのぼることが把握された。台湾政府は中国訪問のリスクが深刻な水準に達したと警告した。台湾政府の中国本土担当機関の大陸委員会は26日、フェイスブックで「2025年に中国本土で行方不明または抑留・拘禁された台湾人は計221人と集計された」と明らかにした。前年（55人）比で4倍以上も増えた。大陸委員会は「こうした危険は決して看過できない」とし、現