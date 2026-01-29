２８日、バイラモフ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京1月29日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、アゼルバイジャンのバイラモフ外相と北京で会談した。王氏は次のように述べた。昨年、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席がアリエフ大統領と2度会談し、両国の全面的戦略パートナーシップ樹立を宣言した。両国は発展戦略の連携を強化し、質の高い「一帯一路