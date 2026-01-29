再集結したRIP SLYMEの過去、そして現在を映し出すライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の予告映像＆ポスタービジュアルが解禁された。【動画】泣ける…！『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』予告映像昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。日本のヒップホップをメジャー