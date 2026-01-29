強い寒気の影響です。30日にかけて日本海側を中心に再び大雪となる所があるでしょう。また東京23区でも、うっすらと積もる可能性があり注意が必要です。先日、大雪となった金沢では、再び雪が降り続いています。午後にかけて雪の降り方が強まる所があるでしょう。30日朝までに予想される雪の量は北陸で70センチ、近畿で60センチ、東北で50センチ、東海で40センチとなっていて、名古屋周辺でも雪が積もる可能性があります。さらに、