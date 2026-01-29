【ミラノ＝平地一紀】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２８日、各地で１次リーグ最終節が行われ、味方の負傷交代を受けて遠藤航が４分から出場したリバプール（イングランド）は、カラバフ（アゼルバイジャン）に６―０と大勝し、３位で決勝トーナメントに進んだ。伊藤洋輝がフル出場のバイエルン・ミュンヘン（独）は、ＰＳＶアイントホーフェン（オランダ）に２―１で競り勝ち２位通過。守田英正が後半途中から出