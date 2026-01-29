日本時間25日に行われた世界ラリー選手権（WRC）開幕戦ラリー・モンテカルロ、最終日のパワーステージで、アドリアン・フルモー（ヒョンデ）が見せた“手負いの激走”がファンの度肝を抜いた。【映像】大破した車で時速150キロ到達「衝撃の光景」左フロントを破損しながらも、ダウンヒル（下り坂）で時速150キロをマーク。解説のピエール北川氏も「あ、壊してる！」と指摘した衝撃のシーンに、ファンからは「こんなとこで150km