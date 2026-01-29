「門司港コース」「若戸大橋コース」1日各2本運行西鉄バス九州は2026年1月23日、北九州の主要スポットを巡る観光バス「KITAKYUSHU OPEN TOP BUS」を新設すると発表しました。 【観光ルートは？】これが「KITAKYUSHU OPEN TOP BUS」です（写真）福岡市内で運行している「FUKUOKA OPEN TOP BUS」の北九州版ともいえる同バスは、2種類のコースを1日各2本、いずれも約90分で運行します。「門司港コース」では、国の重要文化財であ