コンビニチェーン『セブン-イレブン』で新しいフェアが始まる。2026年1月30日から売り出されるのは、名古屋発祥の居酒屋チェーン『世界の山ちゃん』とのコラボ商品全9品。どんなラインナップになっているのか。名古屋発祥人気居酒屋の味を再現セブン-イレブンは、『世界の山ちゃん』と初のコラボ商品を発売する。”地元愛まつり”という名前の通り、愛知県・岐阜県・三重県の店舗限定フェアとなっている。「世界の山ちゃん×セブン