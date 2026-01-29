記録的な大雪の影響で１月２５日から通行止めになっていた札樽道や道央道など３区間の規制が２９日朝に解除され、通行を再開しました。通行再開を待ちわびたかのように車が次々とゲートを通過します。２９日午前５時に通行止めが解除されたのは、道央道・札樽道・後志道の３区間です。記録的な大雪が降った２５日から除雪のため通行止めになっていました。これで２５日から続いていた今回の大雪による高速道路の通行止めはす